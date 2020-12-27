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حوادث

24 يناير .. الحكم فى منع محمد رمضان من إحياء الحفلات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:59 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي ضد نقيب الموسيقيين والتى تطالب بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات للحكم بجلسة ٢٤يناير المقبل. 

وقالت الدعوى التى حملت رقم ٦٠٩٩٧لسنة ٧٣ قضائية، إن الفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه، أو محيطه بشكل بصري، أو صوتي، أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام .

وأضافت الدعوى ، إن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب.

وقالت الدعوى: سادت حالة من الجدل والسخرية والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه  بالساحل الشمالي .
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