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فن

بالأسود.. لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، مجموعة صور جديدة لها على السجادة الحمراء، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت لقاء بفستان أسود أبرز أنوثتها، حيث تميز بقصة بارزة وعصرية على الصدر والأكتاف، كما اعتمدت الخميسي شعرها مرفوعا ولم تتكلف في وضع الكثير من المكياج.

وشاركت لقاء الخميسي، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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