بالأسود.. لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء

وتألقت لقاء بفستان أسود أبرز أنوثتها، حيث تميز بقصة بارزة وعصرية على الصدر والأكتاف، كما اعتمدت الخميسي شعرها مرفوعا ولم تتكلف في وضع الكثير من المكياج.

وشاركت لقاء الخميسي، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



