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أخبار العالم

الشرطة الأوروبية تحذر من لقاحات وهمية لفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:20 م
الشرطة الأوروبية
الشرطة الأوروبية تحذر من لقاحات وهمية لفيروس كورونا
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قسم الخارجي
بينما يتسابق الجميع للحصول على التطعيم ضد "كوفيد-19"، حذرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" من خطورة لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا.

وأشارت كاترين ديبول مديرة جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت بغرض بيعها، وفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأضافت رئيسة "يوروبول" أن هناك أدلة ملموسة على وجود "تلاعب"، مثل وجود لقاحات معروضة للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت ديبول إلى توخي الحذر، موضحة أن أي  يفكر في الحصول على تلك العروض من اللقاحات، من المرجح أن لا يحصل على شيء أو يتلقى لقاحا وهميا.

وذكرت أن الوضع الأخير يمكن أن يمثل تداعيات خطيرة على الصحة، وفقا للإذاعة الألمانية، موضحة أن "يوروبول" أرسلت تحذيرات عدة وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المضية قدما ولكن "بحذر".

وأضافت ديبول أن الأجهزة يجب أن تكون مستعدة  لمحاولات سرقة اللقاح، مشيرة إلى أن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة وأنها تعمل في جميع انحاء الاتحاد الأوروبي على حماية عمليات نقل اللقاح.

وبدأت حملة تطعيم ضد لقاح فيروس كورونا في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، بينما تستعد دول أخرى لطرح اللقاح بقصد التطعيم خلال الأيام المقبلة.
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