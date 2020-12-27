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رياضة

محمود الخطيب يوجه نصيحة لمحمد صلاح

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:35 م
الخطيب
الخطيب
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عبدالله هشام
وجه محمود الخطيب "بيبو" رئيس النادي الاهلي، نصيحة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2020 .

وأضاف الخطيب خلال تصريحاته لقناة ابو ظبي الرياضية : محمد صلاح ابننا ونفتخر بما قدمه لكرة القدم العالمية وأطالبه بالتركيز في العمل داخل الملعب . 

واكمل : لا تلتفت للانتقادات وركز على الأداء في الملعب وتقرب من الله لأنه من عليك بتلك الموهبة الكبيرة وعليك استغلالها في الملعب فقط.


اهتمام أهلاوي خاص:

ويحظى حفل جلوب سوكر باهتمام خاص من جماهير النادي الأهلي، حيث من المقرر أن يتسلم محمود الخطيب  رئيس القلعة الحمراء، جائزة نادي القرن الأفريقي التي توج بها النادي الأهلي رسميًا.

أبرز الجوائز الأخرى التي سيجري الإعلان عنها خلال حفل جلوب سوكر:

جائزة نادي القرن:

ينافس النادي الأهلي نادي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.


جائزة لاعب القرن:

وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.


أفضل لاعب في العالم 2020:

ميسي  - رونالدو - ليفاندوفسكي.

جائزة مدرب القرن:

فيرجسون - جوارديولا - مورينيو - زيدان

أفضل فريق في العالم 2020:

ليفربول - بايرن ميونخ - ريال مدريد


أفضل مدرب 2020:

جيان بيرو - يورجن كلوب - هانز فيليك.
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