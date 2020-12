تصدر رسالة مماثلة لسيارة ناشفيل.. شاحنة جديدة تثير ذعر الشرطة الأمريكية.. فيديو

أغلقت شرطة مقاطعة ويلسون في ولاية تينيسي الأمريكية، الطريق السريع بعد الاشتباه في شاحنة بيضاء تصدر رسالة تحذيرية مماثلة لتلك التي خرجت من السيارة المستخدمة في تنفيذ انفجار ضخم بمنطقة ناشفيل المجاورة يوم الجمعة، وخلف أضرارا مادية كبيرة.

ويفحص عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق المفرقعات السيارة المشبوهة بالقرب من حديقة لبنان في مقاطعة ويلسون الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وطالبت شرطة مقاطعة ويلسون من السائقين تجنب المنطقة، والابتعاد عن الطريق السريع 231 الذي تم إغلاقه، بسبب الاشتباه في الشاحنة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بتواجد كبير للشرطة في محيط المكان، بعد بلاغ عن شاحنة بيضاء، يخرج منها رسالة صوتية مسجلة، مماثلة لتلك التي خرجت من العربة المنفجرة في ناشفيل يوم الجمعة، لكن السلطات لم تحدد طبيعة التحذير.

ولم تصدر السلطات الأمريكية إعلانا رسميا بشأن وجود تهديد فعلي للشاحنة، التي لا تزال قيد الفحص، بينما أفادت التقارير باعتقال شخص واحد على الأقل.

فيما رصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، تجمع مسؤولو الشرطة حول العربة تاركين مسافة خوفا من وجود متفجرات، بينما يقترب روبوت أمني لفحص السيارة المشبوهة.

كانت منطقة ناشفيل المجاورة لمقاطعة ويلسون، شهدت تفجيرا بسيارة - كارفان يستخدم للعيش كمنزل متنقل - ما أدى لإصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وخلف دمارا واسعا في عدد كبير من المباني.

وأصدرت السيارة المستخدمة في تفجير ناشفيل تحذيرا بقرب وقوع انفجار خلال 15 دقيقة، ما منح الناس فرصة للابتعاد، وفقا للشرطة.

