ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصدر رسالة مماثلة لسيارة ناشفيل.. شاحنة جديدة تثير ذعر الشرطة الأمريكية.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:02 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تشتبه في شاحنة جديدة مماثلة لسيارة ناشفيل
Advertisements
قسم الخارجي
أغلقت شرطة مقاطعة ويلسون في ولاية تينيسي الأمريكية، الطريق السريع بعد الاشتباه في شاحنة بيضاء تصدر رسالة تحذيرية مماثلة لتلك التي خرجت من السيارة المستخدمة في تنفيذ انفجار ضخم بمنطقة ناشفيل المجاورة يوم الجمعة، وخلف أضرارا مادية كبيرة.

ويفحص عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق المفرقعات السيارة المشبوهة بالقرب من حديقة لبنان في مقاطعة ويلسون الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وطالبت شرطة مقاطعة ويلسون من السائقين تجنب المنطقة، والابتعاد عن الطريق السريع 231 الذي تم إغلاقه، بسبب الاشتباه في الشاحنة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بتواجد كبير للشرطة في محيط المكان، بعد بلاغ عن شاحنة بيضاء، يخرج منها رسالة صوتية مسجلة، مماثلة لتلك التي خرجت من العربة المنفجرة في ناشفيل يوم الجمعة، لكن السلطات لم تحدد طبيعة التحذير.

ولم تصدر السلطات الأمريكية إعلانا رسميا بشأن وجود تهديد فعلي للشاحنة، التي لا تزال قيد الفحص، بينما أفادت التقارير باعتقال شخص واحد على الأقل.

فيما رصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، تجمع مسؤولو الشرطة حول العربة تاركين مسافة خوفا من وجود متفجرات، بينما يقترب روبوت أمني  لفحص السيارة المشبوهة.

كانت منطقة ناشفيل المجاورة لمقاطعة ويلسون، شهدت تفجيرا بسيارة - كارفان يستخدم للعيش كمنزل متنقل - ما أدى لإصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وخلف دمارا واسعا في عدد كبير من المباني.

وأصدرت السيارة المستخدمة في تفجير ناشفيل تحذيرا بقرب وقوع انفجار خلال 15 دقيقة، ما منح الناس فرصة للابتعاد، وفقا للشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تكشف معلومات جديدة عن انفجار ناشفيل

أضرار ضخمة.. آثار الدمار الذي خلفه انفجار ناشفيل.. فيديو وصور

بعد الانفجار المدمر.. وقف حركة المواصلات العامة في مدينة ناشفيل الأمريكية

نتعقب المتورطين بالانفجار.. الشرطة الأمريكية تعلق على معلومات بوجود خطر يهدد ناشفيل

الدوافع مجهولة.. الشرطة الأمريكية: كمية متفجرات غير مسبوقة استُخدمت في تفجير ناشفيل

تفاصيل انفجار ناشفيل الأمريكية.. إطلاق نار فى برلين وإصابة 4 أشخاص.. و3 تفجيرات في كابول.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات اليوم

ترشيحاتنا

الحكومة: نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم تصل خلال أيام

ولا في الأفلام.. رجل أهدى حبيبته هدية كشفت لها سرا مخيفا عن عائلتها

تقربوا لله.. أحمد حسن وزينب يعلنان بناء مسجد بعد حريق سيارتهما

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

بعد تبرع والدتها لها بكبدها.. وفاة الطفله ليلى بنت المنوفية

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات