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توك شو

ردا على أحمد كريمة.. خالد الجندي: «ما هو أنا بتاع سندوتشات كبدة أصلا»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
لشيخ خالد الجندي
لشيخ خالد الجندي
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إسراء صبري
علق الشيخ خالد الجندي، على حديث الإعلامي عمرو أديب: "وهو أن عالم كبير زى الشيخ أحمد كريمة قال على فتوتك "الشيخ خالد الجندى ملوش علاقة بالفقه"، قائلا: "ما أنا بتاع سندوتشات كبدة أصلا، دا أنا متخرج فى الأزهر الشريف وواحد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية".

وتابع " الجندي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": من يقول أن هذا الشرط غير شرعي، خطأ فالنبي صلي الله عليه وسلم أول من وضع هذا الشرط، معقبا: الرسول صلي الله عليه وسلم وضه شرط أن لا يتزوج علي على ابنته.

وعن تغيير رأيه في الطلاق الشفوى، أكد أن ذلك جاء من الاجتهاد والقراءة والعلم وتغير الحال، وكل الشجاعة أن يكون لديك قدرة على الاجتهاد دون المساس بالثوابت، حيث كان النبى يغير بعض الكلمات والأحكام والتدابير والمصالح.
 
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