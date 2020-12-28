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أخبار العالم

تراجع طفيف.. روسيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
روسيا تسجل أكثر
روسيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت روسيا، اليوم، الاثنين، تراجعا طفيفا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، الاثنين، عن تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ28284 إصابة في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و78035 إصابة بالفيروس، من بينهم 544641 حالة نشطة.

وأوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، أنه تم رصد 487 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بـ "كوفيد-19"، مقابل 552 حالة في اليوم السابق، وبذلك وصل إجمالي عدد حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 55265 حالة. 

وقال المركز في بيان إن 20480 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و471309.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أنها ستبدأ تطعيم سكان العاصمة موسكو التي يتفشى فيها الوباء بأكثر من غيرها من المدن الروسية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وقال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن بدء حملة تطعيم المسنين في موسكو ضد فيروس كورونا المستجد، طوعا ومجانا، الأسبوع المقبل.

وأكد سوبيانين أمس الأحد، فتح باب التسجيل لتطعيم السكان فوق سن الـ60 عاما اعتبارا من اليوم الاثنين.

وصادقت وزارة الصحة الروسية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في تلقيح المواطنين المسنين، اعتمادا على نتائج اختباراته السريرية.
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