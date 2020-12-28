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فن

آخر التطورات الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن عدد كبير من النجوم إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ونستعرض آخر تطورات الحالة الصحية لهم، من خلال التقرير التالي:

كشف المطرب أبو، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة. 

وقال أبو فى مداخلة تليفونية ببرنامج "mbcTrending": إن الفنانة يسرا تحدثت معه للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا وهى حاليا تتحسن قليلا من حيث صوتها ولكنها تعانى من الأعراض الخاصة بفيروس وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة. 

ووجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع".

وكشف المطرب أبو، عن تطورات الحالة الصحية له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته أيضا. 

وقال أبو فى مداخلة مع برنامج "MBCTrending": "إن الحالة تسوء بشكل أكبر ويشعر بارتفاع فى درجة الحرارة وآلام شديدة فى العظام". 

وأضاف أبو: "زوجتى أجرت أيضا مسحة جديدة إلا أنها جاءت إيجابية أيضا وتشعر بنفس الأعراض". 

وأوضح أبو: أن أكثر النجوم الذين يحرصون على الاطمئنان عليه هى الفنانة يسرا رغم انها مصابة ايضا بـ كورونا. 

يذكر أن أبو أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.  

وتعرضت مؤخرا المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وكشفت إيناس الدغيدي عن تطورات حالتها الصحية، في تصريح لصدى البلد قائلة: "أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية. 

وتم إعلان إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد، وقال الإعلامي: "لا أتعامل بانهيار نفسي وأتعامل بإيجابية.. وكورونا تبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. ومتواجد في المنزل وأتبع البروتوكول العلاجي".

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