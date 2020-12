الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

حددت السلطات الأمريكية "أنتوني كوين وارنر" باعتباره مفجر ناشفيل بعد مطابقة الحمض النووي الخاص به مع البقايا التي تم العثور عليها في موقع الانفجار، وفق ماذكرت شبكة (سي إن إن) الإخباربة الأمريكية.

وارنر مفجر ناشفيل

قال دون كوكران ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى بولاية تينيسي ، خلال نشرات الأخبار : "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن شخصًا يُدعى أنتوني كوين وارنر هو المفجر. كان حاضرًا عندما انفجرت القنبلة ثم لقي حتفه".

الحمض النووي

ذكر مدير مكتب التحقيقات في تينيسي، ديفيد راوش، في المؤتمر الصحفي إن الحمض النووي المأخوذ من مكان الحادث قام بمطابقة الحمض النووي المأخوذ من موقع جثة وارنر بواسطة محللي الطب الشرعي.

تم التعرف على وارنر ، 63 عامًا ، من مدينة أنطاكية المجاورة بولاية تينيسي، باعتباره شخصًا مهمًا في انفجار سيارة ترفيهية في وسط مدينة ناشفيل قبل أيام.

ألحق الانفجار أضرارا بعشرات المباني ، وجرح ثلاثة أشخاص ، ودمر خدمة AT&T اللاسلكية في ناشفيل وحولها.

هل هناك آخرون متورطون مع وارنر

قال دوجلاس كورنيسكي ، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن مكتب ممفيس الميداني ، إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أي شخص آخر ولم يتم تحديد الدافع.

ليس ارهابيًا حتى الآن

خلال مؤتمر صحفي، رفض كورنيسكي التعليق عندما سئل عما إذا كان يمكن اعتبار الانفجار إرهابًا محليًا، وذلك لأنه وفق سي إن إن، لم يتم تحديد دوافع وارنر أو معرفته أفكاره التي اعتنقها قبل جريمته.

قال كورنسكي إن محللي الطب الشرعي في مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي في كوانتيكو بولاية فرجينيا ومكتب التحقيقات في تينيسي طابقوا الحمض النووي المأخوذ من موقع الانفجار على وارنر.

ذكر كورنيسكي إن أي شخص قد يعرف وارنر أو قابله يجب أن يتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يتمكن المحققون من تحديد الدوافع التي أقدم على إثرها وارنر على ارتكاب جريمته.

هل هناك جرائم أخرى لوارنر؟

وسأل أحد الصحفيين كورنيسكي عما إذا كان وارنر قد سبق رصده أو ايقافه بجرائم أخرى، فأجاب بالنفي، ما يؤكد إن وارنر ارتكبت عمليته الإرهابية (الغير مصنفة رسميًا حتى الآن) دون أن يكون له سجل إجرامي أو يكون على رادار الحكومة الأمريكية.

وقالت مصادر، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي جمع أيضًا الحمض النووي من منزل وارنر ، والذي بدأوا البحث فيه يوم السبت.

أصعب عام على ناشفيل

وتواصل السلطات التحقيق في الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد والذي وجه ضربة أخرى لمدينة يقول عمدة المدينة إنها مرت بالفعل بـ "أصعب عام لها" حتى الآن.

واصيب ثلاثة اشخاص في الانفجار فجر الجمعة بالتوقيت المحلي لأمريكا، وتضررت عشرات المباني.

تحذير مجهول

ويقول مسؤولون ان الضرر كان ليصبح كارثيًا، اذا لم تكن هناك استجابة سريعة من ستة من ضباط الشرطة الذين أجلوا بعض الناس بعد تلقيهم رسالة غريبة حذرت من أن سيارة قد تنفجر في غضون دقائق.. وهذا بالضبط ما حدث بعد ذلك، حيث أدى الانفجار إلى تدمير المباني وتحطيم النوافذ وترك الشوارع مليئة بالشظايا والزجاج والحطام المشتعل.

قالت الشرطة إن عربة سكن متنقلة بيضاء مربعة الشكل وصلت إلى 2nd Avenue North في وسط مدينة ناشفيل في الساعة 1:22 صباحًا (2:22 صباحًا بالتوقيت الشرقي) يوم الجمعة.

آخر وظيفة شغلها وارنر

قال ستيف فريدريش، صاحب شركة فريدريش آند كلارك في بيان "إن وارنر عمل لدى وكالته العقارية كمقاول مستقل لعدة سنوات".

وسبق إن قال وارنر ، إنه سيتقاعد وإن الشركة لم تكن على اتصال مع وارنر منذ ذلك الحين ، على حد قول فريدريش.

