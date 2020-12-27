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أخبار العالم

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:32 م
العالم يواجه كورونا
العالم يواجه كورونا
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محمد علي
نظرًا لانتشار الفيروس كورونا المستجد بسرعة من المملكة المتحدة، وسلالته المتحورة الجديدة في جميع أنحاء العالم، قال رئيس الشركة التي تقف وراء لقاح أكسفورد - أسترازينيكا Oxford / AstraZeneca إنه يعتقد أن الباحثين وجدوا "الصيغة الفائزة" للقاح باستخدام جرعتين، مما رفع الآمال بفعالية أكبر له عما كان يعتقد في البداية، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

قال رئيس أسترازينكيا AstraZeneca باسكال سوريوت إن الشركة ستنشر النتائج، وسط تقارير تفيد بأن هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة قد توافق على اللقاح في غضون أيام. 

وفقًا لصحيفة صنداي تليجراف، يمكن طرح لقاح أكسفورد اعتبارًا من 4 يناير.

وفي الوقت نفسه، يدعو العلماء الحكومة البريطانية إلى وضع الدولة بأكملها تحت قيود الإغلاق من المستوى 4، والتي ستشهد إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وخدمات الاتصال الوثيق وأماكن الترفيه والتسلية إلى جانب قطاع الضيافة.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا في كل جزء من المملكة المتحدة وتم الإبلاغ عنها في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك اليابان والدنمارك وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة وفرنسا وكندا والسويد وإسبانيا، وعربيًا في لبنان.

وتقول التقديرات إن اللقاح الخاص بأكسفورد قد يكون الأفضل من بين اللقاحات الأخرى، خاصة وإنه أحد أول التجارب التي بدأت في العالم لمكافحة الوباء.
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