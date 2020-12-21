ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طيران الإمارات تعلق رحلاتها بعد إعلان السعودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:06 م
طيران الإمارات
طيران الإمارات
Advertisements
محمد علي
علقت شركة طيران الإمارات، رحلاتها الجوية من وإلى السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك مع إعلان بريطانيا عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، نشرت الرعب في العالم، واضطرت دول أوروبا إلى قطع خطوط النقل معها، وكذلك فعلت السعودية بوقف الرحلات الجوية من وإلى العالم، كاجراء احترازي، وفق ما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



قالت الشركة، إن القرار يأتي تماشيًا مع القرارت السعودية، والتي اتخذت قرارها حرصًا على جميع المغادرين والقادمين إليها.

وأضافت الشركة الإماراتية، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وقررت السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

وذكرت  أن الوقف سيكون مؤقتا وسيشمل جميع الرحلات، إلا في الحالات الاستثنائية، وكذلك لن يشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة، وذلك لحين تبيان الأمور وفهم التحور الجديد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

عقب تعليق الرحلات الدولية.. السعودية تصدر تعليمات إلى طلابها بالخارج

الصحف الإماراتية.. السعودية تعلق الرحلات الدولية.. أوروبا تعزل بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة.. انقسام داخل حكومة الوفاق الليبية

الكويت تنعى الشيخ ناصر الصباح.. وبريطانيا تنعزل عن العالم بسبب سلالة كورونا الجديدة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

ترشيحاتنا

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

شوبير: مصطفى محمد يساوي 10 ملايين يورو

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

اختراق صفحة أحمد شوبير على فيس بوك

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك