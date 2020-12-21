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أخبار العالم

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
مخاوف من سلالة كورونا
مخاوف من سلالة كورونا الجديدة
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محمد علي
أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا مهمًا حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، والتي بثت عبرها رسالة طمأنة بعدما انتشر الذعر في العالم، مع إعلان بريطانيا عن السلالة الجديدة، وفق ما أوردت صحف دولية.




قالت سيلفي برياند مديرة قسم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تسجل حتى الآن، أي تأثير لطفرة السلالة الجديدة لفيروس كورونا فيما يخص عدد الوفيات، في رسالة طمأنة تتماشى وما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول السلاسة المتحورة، والتي قال عنها أنها ليست فتاكة وقاتلة بقدر السلالة القديمة، لكنها أسرع في الانتشار.

أضافت سيلفي :"ليس هناك ما يثير الدهشة أو يقلق حتى اللحظة، لأنه وكما هو معلوم فإن الفيروسات يمكن أن تتحور، لذا، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للمعرفة، ومعرفة هل تغير تأثير فيروس كورونا على الناس".

وذكرت سيلفي : "من المستبعد أن يكون للسلالة الجديدة من الفيروس، أي تأثير على قدرة اللقاح، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة"، وهو ما يقول إن اللقاحات المنتجة للوباء ستقاومه وتحاربه.

وأكدت أنه "كلما تم اكتشاف طفرة للفيروس، يجب تحديد الخصائص الجديدة التي تكتسبها، سواء حدثت تغييرات كبيرة، أو كان ذلك مجرد تطور طبيعي".

واضطرت بريطانيا لتشديد القيود بسبب خروج السلالة الجديدة من كورونا عن السيطرة.

وزيادة في الطمأنة، أكدت سيلفي على أنه يجب عدم الذعر، وأن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ستسمح بكبح انتشار الطفرة الجديدة و لن يكون انتشارها سريعا في الفترة التي تسبق الاستخدام المكثف للقاحات عبر العالم.

لكنها أكدت على ضرورة أخذ الحذر والاحتياط بالاجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة المستمرة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أنها على اتصال وثيق مع المسئولين البريطانيين بشأن ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية لـ بي بي سي إنه إلى جانب المملكة المتحدة، إنه تم اكتشاف نفس الطفرة في فيروس كورونا المستجد في هولندا والدنمارك وأستراليا.

وفي المملكة المتحدة ، تخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا ، بما في ذلك لندن ، الآن لمستوى جديد وأكثر صرامة من القيود في محاولة للحد من الفيروس سريع الانتشار.



وقبل عدة أيام، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".

وأعلنت دول أوروبية، بما في ذلك أيرلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ،  وقف الرحلات الجوية والسفر من المملكة المتحدة.

وسيعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لمناقشة استجابة أكثر تنسيقا.

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