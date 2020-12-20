مليارا جرعة.. بشرى من الصحة العالمية حول لقاحات كورونا

وضعت مبادرة منظمة الصحة العالمية، كوفاكس COVAX، خططًا للوصول إلى ما يقرب من ملياري جرعة من مختلف لقاحات COVID-19 المرشحة لتكون جاهزة في النصف الأول من عام 2021، وللمساعدة في الوصول السريع والعادل للقاحات لجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى الدخل، وفق ما أوردت صحف دولية.









وتم الكشف عن ذلك في تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت مبادرة كوفاكس، أن التوزيع سيشمل معظم دول العالم في النصف الأول من عام 2021، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية واستعدادات الدول للتسليم.









ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، سيتم توفير ما لا يقل عن 1.3 مليار جرعة ممولة من المانحين لـ 92 دولة خلال وقت قريب.









أما الترتيبات الخاصة بـ 2 مليار جرعة من اللقاحات المرشحة، فلا تزال قيد التطوير، لكن كوفاكس ستواصل تطوير محفظتها من اللقاحات.









وأفادت التقارير الإخبارية بأن هذا سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الهدف المتمثل في تأمين الوصول إلى ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة ، والتي تناسب سياقات جميع المشاركين ومتاحة بحلول نهاية عام 2021.









وتشمل الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها توقيع اتفاقية شراء مسبقة مع AstraZeneca مقابل 170 مليون جرعة، ومذكرة تفاهم مع شركة Johnson & Johnson مقابل 500 مليون جرعة .









يأتي ذلك فيما أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.









وقالت ماريا فان كيرخوف، الخبيرة الأمريكية في الأمراض الطارئة المعدية بالأمم المتحدة، إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.







