السجن مدى الحياة عقوبة جنود أمريكيين فعلوا هذه الجريمة في الكويت

بدأ الجيش الأمريكي تحقيقًا في قيام بعض جنوده الموجودن في الكويت بعمل سوق سوداء لبيع اللحوم، وفق ما أوردت صحيفة "الراي" الكويتية.









وذكرت الصحيفة، أن هناك تقارير خاصة كشفت أن عملاء خاصين من القيادة المركزية للتحقيقات الجنائية (CID) التابعة للجيش الأمريكي بدأوا في إجراء تحقيقات جنائية داخلية.









وفي التفاصيل، فقد بدأ العملاء تحقيقاتهم حول مدى ضلوع جنود أمريكيين متمركزين في الكويت في سوق سوداء لتهريب وترويج لحوم الخنزير خارج معسكراتهم منتهكين بذلك القوانين الكويتية.









وعلى أثر ذلك، أصدر الجيش الأمريكي تعميمات داخلية عاجلة نصت على أنه سيتم التوقف عن بيع منتجات لحوم الخنزير في داخل المعسكرات، وذلك بسبب ظهور سوق سوداء تقوم بتهريب وبيع تلك اللحوم خارج حدود معسكرات التمركز.













ووضع القرار الأمريكي عقوبات من التهرب وبيع لحوم الخنزير خارج المعسكرات، وقال إنها السجن مدى الحياة، علاوة على إمكانية خضوع المتورطين تحت طائلة قانون العقوبات الكويتي، حيث تصل وفق المادة 13 من القانون 112/2013 عقوبة بيع لحوم الخنزير إلى الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات.







