فضيحة كبرى لترامب.. واشنطن بوست: أدلة جديدة على تورط رجاله في نشر كورونا

اعتبرت صحيفة الواشنطن بوست، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤولة عن سوء إدارة أمريكا الكارثية لـفيروس كورونا المستجد ، فقبل أربعة أشهر، وسط تفشي الوباء عندما كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 160 ألفًا، واعتقد البعض إنه مع الوصول إلى هذا العدد، فستكون الشهور التالية أفضل، لكن ما حدث أن عدد الضحايا أصبح الضعف، وهو ما يبرز أكبر فضيحة لإدارة ترامب ، وفشله في حماية الأمريكيين.





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ونشرت صحيفة واشنطن بوست ، أدلة إدانة لإدارة ترامب ، وأوضحت بالتفصيل حوادث متعددة من الإهمال والمخالفات ، نسبتها مصادر إلى مسؤولين معينين في الإدارة.





ورأت الصحيفة أنه يلزمها المزيد من التحقيق قضائيًا لمعاقبة المهملين.





وكان المتهم الأول وفقا للصحيفة، هو ترامب، حيث أيد مستشارو الرئيس ، جاريد كوشنر، ومدير حملة ترامب براد بارسكال، في يوليو الماضي، ارتداء الكمامات، ودعا معظم الجمهوريين لأن تكون "الأقنعة الإلزامية على الأقل في الأماكن العامة المغلقة"، وأيدوا فكرة "إصدار ترامب لأمر تنفيذي يفرض استخدام الأقنعة في الأماكن العامة"، لكن ترامب رفض.





أما المتهم الثاني، فكان ستيفن ميلر، حيث كان أحد أسباب رفض ترامب للأقنعة بسبب انتقاده المتكرر لها ، وهو ما أوقف جهود الترويج لاستخدامها، وهي النصيحة السياسية المخالفة للمساعدين الآخرين.





وتقول واشنطن بوست إن ترامب كان "يتبع نصيحة ستيفن ميلر وجوني ماكنتي وديريك ليونز وغيرهم من المساعدين، الذين اعتبروا الكمامات قضية هامشية ثقافية نخبوية وليست مسألة سلامة وصحة قومية، وهذا مايعني بحسب الصحيفة، أن ميلر وآخرين تجاوزوا توصيات الصحة العامة ، وتوجب إزاء ذلك محاسبتهم.





المتهم الثالث، مارك ميدوز، وعنه تقول الصحيفة، إنه بعد أشهر قليلة من الأزمة ، توقف ترامب عن الظهور في المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس.









و يقول مسؤول في الإدارة، إن ميدوز ، كان من اتخذ هذا القرار على أساس أن الحديث عن فيروس كورونا ، سياسيًا ، "كان رسالة خاسرة".











