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أخبار العالم

إنهاء كورونا للأبد.. بوتين يوافق على التعاون مع أسترازينيكا لإنتاج أقوى لقاح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوتين كان أول رئيس
بوتين كان أول رئيس يعلن عن لقاح روسي
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محمد علي
وقعت شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا AstraZeneca مذكرة تعاون مع الشركات الروسية المصنعة للقاح فيروس كورونا Sputnik V خلال مؤتمر عقد بخاصية الفيديو،  برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، وذلك لإنتاج لقاح ربما يكون الأقوى عالميًا والأكثر سرعة في القضاء على الفيروس، وفق ما أوردت، الصحافة الأمريكية.

قالت التقارير الإخبارية، إن  التجارب السريرية المشتركة لاختبار مزيج AZD1222 ، اللقاح الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد ، إضافة إلى لقاح Sputnik V، الذي طوره معهد أبحاث جماليا Gamaleya الروسي ، جزءًا من هذا التعاون. 

 وقال ألكسندر جينسبرج رئيس معهد جماليا في مؤتمر عبر الفيديو "في المستقبل القريب ،  ستبدأ التجارب السريرية ولن تتطلب  استثمارات كبيرة ولن تستغرق وقتًا طويلًا، لسبب بسيط هو أن المنصتين التكنولوجيتين  قريبتان من بعضهما البعض".

أضاف جينسبرج :"إن لقاحي أسترا زينيكا وسبوتنيك في متشابهان، فاللقاح الروسي قائم على الفيروسات الغدية ، بينما AZD1222 الذي يخصص أكسفورد أسترازينيكا، يعتمد على ناقل فيروسي من الشمبانزي".

 سجلت روسيا لقاح Sputnik V في أغسطس قبل تجارب المرحلة الثالثة الرئيسية واسعة النطاق اللازمة لإثبات فعالية اللقاح وسلامته، ليكون أول لقاح في العالم.

 وتجرى تجارب المرحلة الثالثة حاليًا ، حيث تتجه روسيا بالفعل نحو التطعيم الشامل.

 كما أعلن كيريل ديميترييف ، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، الذي رعى تطوير Sputnik V ، أن بيلاروسيا أصبحت أول دولة أجنبية تسجل اللقاح الروسي. 

قال وزير الصحة الروسي  دميتري بينيفيتش ، إن الجرعات الأولى من اللقاح سيتم توزيعها على سكان بيلاروس في يناير 2021 ، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي.

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