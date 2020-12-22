ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم اقتراب خروجه من البيت الأبيض.. ترامب ما زال يخطط للانقلاب على نتيجة الانتخابات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
محمد علي
حول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اهتمامه للاستماع لما يقوله مجموعة من المستشارين، يتفقون معه حول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، رافضًا بذلك سماع آراء مستشاريه الآخرين الذين سبق ونصحوه بالإقرار بالهزيمة أمام الرئيس الجديد جو بايدن.


وبحسب ما ذكر مسئولون كبار وأشخاص مقربين من الرئيس، فقد اعتبروا أن ترامب أدى إلى مستويات مقلقة من عدم اليقين بشأن الفترة المقبلة، مؤكدين أن ترامب سوف يقاوم للنهاية رافضًا الاعتراف العلني بالهزيمة، وربما يقوم بقلب الأمور بشكل درامي غير مسبوق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وذكر مسئول لم يكشف عن هويته، أنه "لا أحد متأكد إلى أين يتجه ترامب، فلا يزال أمام الرئيس شهر آخر، وربما يفعل خلال هذا الشهر ما لا يحمد عقباه، بالاعتماد على آراء بعض مستشاريه الذين يرددون مزاعمه حول تزوير الانتخابات أو يبدو موقفهم مؤيدًا له، مبتعدًا عن صوت العقل لمستشاريه الآخرين".


وقال تقرير "سي إن إن" الإخبارية، إن المحامي سيدني باول في مقدمة هؤلاء المستشارين الذين يعملون على تحقيق رغبات ترامب، وأيضًا، مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وكبير الاستراتيجيين السابق ستيف بانون، والمستشار التجاري  بيتر نافارو، والذين وجدوا أنفسهم في المكتب البيضاوي أو عبر الهاتف لتقديم المشورة لترامب بشأن المرحلة المقبلة، وتقديم المشورة حول آخر جهد ممكن لعكس خسارته إلى فوز حسبما يتوهم ترامب.


يضاف إلى هذه الكتيبة، المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، الذي كان يغذي نظريات المؤامرة للرئيس منذ أسابيع والذي شوهد مع باول مرة أخرى في البيت الأبيض أمس، الاثنين.


وبينما يعتمد ترامب على هؤلاء، يتجنب ترامب في الغالب أولئك الذين يعملون داخل الحكومة، رافضا نصائحهم، وهو ما أدى إلى مخاوف متزايدة من كيفية قضائه للأسابيع الأربعة المتبقية في البيت الأبيض، أو كيف قد يقاوم مغادرة البيت الأبيض، وهو ما يقول بحسب المصادر إن ترامب قد حصر نفسه في نتائج الانتخابات ومحاولة قلب النتائج بأي شكل.


ووصفت مصادر مقربة من الرئيس قلقًا خاصًا بين مستشاريه بشأن ما قد يقنعه به باول، الذي تم إقصاؤه بشكل غير رسمي من فريقه القانوني قبل ثلاثة أسابيع فقط، بالقيام به في الأيام المقبلة.


فكرة ترامب، التي طرحها في اجتماع سري  في البيت الأبيض، هي أن يقوم باول بشكل أساسي بتضمينه كمستشار خاص داخل البيت الأبيض، وأن يسعوا إلى التخطيط لإعلان الأحكام العرفية، وهو أمر لو حدث فستتغير أمريكا للأبد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قاعات المحاكم تنتظر خسارة ترامب في الانتخابات.. هل يختبئ الرئيس من الملاحقة في البيت الأبيض؟.. حصانة المنصب تحميه من عواقب مخالفاته.. والمحققون يسنون خناجرهم

CNN: كبار المسؤولين في البيت الأبيض يبتعدون بهدوء عن ترامب

مستشار بالبيت الأبيض: إدارة ترامب تعمل وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية

تقارير: ترامب قد يدخل السجن بعد مغادرة البيت الأبيض

ترامب يتلقى ضربة جديدة في أريزونا وميشيجان

ترامب يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يتم تأجيلها.. أزمة جديدة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد بدء التطعيم ضد كورونا.. الصحة السعودية توجه نداءً عاجلا للمواطنين والمقيمين

حل الكنيست خلال ساعات.. إسرائيل تعلن الذهاب لانتخابات رابعة بعد انهيار المفاوضات بين نتنياهو وجانتس

دعاء الصباح.. إذا قلته كفاك الله ورزقك من حيث لا تحتسب

قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته.. إحالة أوراق عامل للمفتي

بيراميدز في ضيافة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية.. الموعد والتشكيل المتوقع للمباراة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف السبب وراء إصابة مرضى التصلب بالنوبات المتعددة

دراسة توضح.. لماذا النساء أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالرجال

شاهد.. زبون يترك 5600 دولار «بقشيش» لموظفي مطعم