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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 28-12-2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
الخضروات والفاكهه
الخضروات والفاكهه
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هاجر رزق
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 28-12-2020؛ وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث. 


ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3.25جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.25جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه، والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.


وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 5 جنيهات، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 5 جنيهات.


وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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