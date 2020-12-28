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أخبار العالم

بعد الهجوم على سفارة واشنطن..إيران: التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق مرفوض ومدان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن التعرض للبعثات الدبلوماسية في العراق أمر مرفوض ومدان.

كانت السفارة الأمريكية قد تعرضت لقصف صاروخي خلال الأيام الماضية من قبل بعض الميليشيات العراقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح أن بلاده لا تريد أي توتر في المنطقة، لكنها ستدافع عن أمنها القومي.

وقال زادة إن "مستشار رئيس الوزراء العراقي زار طهران بدعوة منا وأجرى مباحثات حول آخر التطورات الإقليمية".

وتابع "لدينا علاقات وثيقة مع الجانب العراقي، والمشاورات بين البلدين أمر عادي".

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، عن زيارة وفد عراقي إلى العاصمة طهران، بتوجيه خاص من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق قالت وكالة "مهر" للأنباء نقلا عن مصادر، إن وفدا عراقيا، برئاسة أبو جهاد الهاشمي، سيزور طهران يوم الأحد، حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
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