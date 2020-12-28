سقوط عصابة مسلحة تسرق قائدي السيارات باسلوب رشق الزجاج بالحجارة

تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى مسلح تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

تلقي العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الوايلى يفيد بضبط عدد ٣ أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم عدد ٣ قطع أسلحة بيضاء وذلك عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى كرهًا عن سائق سيارة أجرة "تاكسى" - مقيم بدائرة القسم وإحداث إصابته ، حال إستقلالهم صحبته السيارة الأجرة قيادته بدعوى توصيلهم .





وبعرض المتهمين على اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة إعترفوا بالشروع فى سرقة حقيبة يد من سيدة مقيمة بالمطرية كرهًا عنها حال إستقلالها سيارتها بميدان العروبة دائرة القسم ، وإحداث إصابتها بجروح وكسور بالوجه عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف ، وإحداث تلفيات بالسيارة إلا أنهم تخلوا من الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب إستغاثتها بالأهالى ، وبإستدعاء المجنى عليها إتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب فى إصابتها.





وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة.





كما إعترفوا بإرتكاب عدد ٨ حوادث سرقة بذات الإسلوب وتم بإرشادهم ضبط عدد ٤ هواتف محمولة ، ٢ حقيبة يد بمكان إخفائهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية .





وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .