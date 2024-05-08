التحقيق مع خادمة سودانية أنهت حياة طفل مخدومها بالتجمع

باشرت جهات التحقيق استجواب خادمة سودانية جنسية لاتهامها بإنهاء حياة طفل داخل شقة مخدمها بالتجمع الخامس بسبب كثرة بكائه .

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من رجل أعمال اتهم فيه خادمته بالوقوف وراء قتل طفلة وقدم مقطع فيديو بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل شقته .

وبتكثيف التحريات والفحص تبين صحة الواقعة وان الخادمة وراء ارتكاب الواقعة بعد كتم انفاس طفلة بسبب كثرة بكائه وانها كانت تقيم بصفه مستمرة داخل الشقة وتبين هروبها عقب ارتكابها الجريمة .

وتمكن رجال الأمن من تحديد مكان هروب الخادمة وتم ضبطها واقرت بارتكابها الواقعة ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .