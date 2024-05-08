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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع خادمة سودانية أنهت حياة طفل مخدومها بالتجمع

رضيع
رضيع

باشرت جهات التحقيق استجواب خادمة سودانية جنسية لاتهامها بإنهاء حياة طفل داخل شقة مخدمها بالتجمع الخامس بسبب كثرة بكائه .

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من رجل أعمال اتهم فيه خادمته بالوقوف وراء قتل طفلة وقدم مقطع فيديو بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل شقته .

وبتكثيف التحريات والفحص تبين صحة الواقعة وان الخادمة وراء ارتكاب الواقعة بعد كتم انفاس طفلة بسبب كثرة بكائه وانها كانت تقيم بصفه مستمرة داخل الشقة وتبين هروبها عقب ارتكابها الجريمة .

وتمكن رجال الأمن من تحديد مكان هروب الخادمة وتم ضبطها واقرت بارتكابها الواقعة ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق .

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