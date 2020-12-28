الدلتا التكنولوجية: لجان عزل للطلاب المشتبه بإصابتهم .. وإجراءات احترازية مشددة





قالت هدير عاطف المتحدث باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة تستعد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمواعيد التي تحددها الجامعة .





وأوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك تشديدات على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة. سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .





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وأضافت ، أنه يتم إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، وتقسيمهم على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكليات ومنع التجمعات بينهم مراعاة للتباعد الاجتماعي .





وكشفت المتحدث باسم الدلتا التكنولوجية ، عن الإجراءات التي ستتخذها الجامعة ، حال رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بكورونا .





وأشار إلى أنه سيتم عزل الطالب ، لحين إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة عليه ، لمعرفة مدى حالته الصحية ، وإجراء باقي الامتحانات الخاصة به في لجنة عزل مخصصة له لعدم الاختلاط بغيره من الطلاب ، مع وجود فريق طبي مختص ، وعمل التعقيمات اللازمة .





ونوهت إلى أن الطالب يمكنه أيضا تقديم عذر للكلية ، وتأجيل الامتحانات المتبقية ، واجراؤها بعد تعافيه تمامًا ، وذلك في حال ثبوت إصابته بالفيروس .