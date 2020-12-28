وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أعداد المصابين بكورونا لم يتم الإعلان عنها بالكامل لعدم تسجيل كافة الاصابات بسبب أن هناك أشخاصا مصابون بكورونا وهم لا يعلمون وذلك يكون في جميع دول العالم.









ووجهت «زايد» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "العربية" الفضائية، رسالة إلي جميع زملائها العاملين في القطاع الصحي "أن الوباء يعلن عن نفسه .. ومفيش دولة ممكن تخبئ الوباء ولا تذكر الحقيقة فيه .. والوفيات بتسجل وإحنا اكتر دولة موثوق فيها في تسجيل الوفيات".









وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية يلجأون إلى وزارة الصحة بسبب أن الوزارة لديها شبكة كبيرة جدا من المستشفيات منتشرة في جميع أنحاء الدولة.







