السيسي يوجه بـ تيسيرات لشركات الغاز.. نواب: خفض تكلفة التشغيل والاستيراد أهم فوائد إحلال السيارات.. ومشروعات الدولة حققت أعلى معدلات التنمية

- طاقة النواب تطالب بسرعة إجراءات تراخيص محطات الغاز

- برلماني : مشروع سيارات الغاز حقق فائدة مزدوجة لنهضة مجالي البيئة والصناعة













مع بداية كل يوم جديد يقدم الرئيس السيسي حزمة من القرارات والتوجيهات التي من شأنها إسراع وتيرة العمل بالمشروعات القومية بجانب الإستجابة السريعة لمطالب بالمواطنين والبدء العاجل بتنفيذها، بما يهدف من تحقيق الرؤية الشاملة للتنمية 2030 وتحسين جودة الحياة المعيشية.





فقد وجه الرئيس بتيسير الإجراءات الخاصة بشركات الغاز وذلك ضمن مشروع توطين صناعة السيارات لتعمل بالطاقة والغاز، الأمر الذي لاقي إشادة كبيرة من نواب البرلمان بالجهود الواسعة المبذولة.





بداية أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تختص بمشروعات التنمية وذلك من خلال متابعته الدائمة بكافة التفاصيل التي تتعلق بالإنتهاء والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع، حرصا منه علي تحقيق رؤية مصر الشاملة 2030 دون إيجاد أي نوع من التقاعس والتباطؤ.





طالبت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة زيادة أعداد محطات التموين بالغاز بإعتبارها أساس البنية التحتية لتوطين صناعة السيارات بالغاز بما يسهم في خروج المشروع إلي النور بالقريب العاجل .





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا بالقطاع الصناعي ساعد علي رفع معدلات التنمية، حيث يرجع السبب في ذلك إلي الإدارة المثلي التي إتبعتها الدولة في إستغلال مواردها الطبيعية بما سيكن له الأثر الإيجابي علي رفع الأعباء الإقتصادية عن عاتق المواطنين والدولة في آن واحد.





قال النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن أهم التيسيرات التي يمكن للحكومة أن توفرها لشركات الغاز المعنية بإنشاء محطات التموين التي تدعم إستراتيجية توطين صناعة السيارات، هي سرعة إجراءات الحصول علي التراخيص بإعتبارها أبرز العقبات التي تحول دون التنفيذ.





أضاف "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تعمل علي قدم وساق من أجل الإسراع في عملية إحلال السيارات المتهالكة البالغ عمرها 20 عاما، بالتزامن مع الإكتشافات الحديثة لحقول الغاز بما يعزز من جودة ونجاح هذا المشروع.





وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك مطالب بخفض أسعار الغاز بما يعمل علي خفض تكلفة التشغيل ويزيد من الإنتاجية، لذا يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها عن طريق تحديد السعر المحلي والدولي.





وتابع النائب، تعمل دائما القيادة السياسية كشعلة من نار علي مواكبة التطورات العالمية المستجدة بشتي آليات وخطط التنمية بالمنظومة الإقتصادية بما يرفع من معدلات النمو ورصيد الإيرادات والصادرات.





قال النائب رضوان الزياتي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مشروع إحلال السيارات بالطاقة والغاز حقق فائدة مزدوجة قامت بها الحكومة بهدف تبني الإتجاه العالمي بالمحافظة علي البيئة في ظل وجود نظريات تشير إلى إخلال التوازن بها، فضلا عن الحد من إستيراد الوقود والسولار الذي يكلف الدولة مليارات الجنية.





أضاف "الزياتي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك عدة فوائد لعمل السيارات بالغاز وأبرزها تخفيض تكلفة التشغيل بالنسبة لقائدي المركبات، إستغلال الغاز كمورد طبيعي موجود بوفرة كبيرة، توفير نفقات الدولة في الإستيراد والإعتماد علي التشغيل والإنتاج المحلي وتقليل الإنبعاثات التي تسبب الإحتباس الحراري والتلوث الهوائي بما يؤثر بالإيجاب علي الصحة العامة.





ونوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة منح تسهيلات تتعلق بالدفع والتقسيط لسائقي السيارات وذلك في إطار ترغيب وتحفيز المواطنين علي سرعة الإنضمام للمشروع الذي يدر عليهم بفائدة عظيمة، مشددا علي سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمحطات الغاز من حيث الأعداد والتراخيص وذلك لتغطية كافة أرجاء المحافظات.





و ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.





أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

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وحول مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريبا، وفي هذا الصدد، وجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.





وفى سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات، حيث سيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، في الوقت الذي أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.





من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير أراض لإنشاء محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا أراضي تجميع وتخريد السيارات القديمة؛ كما أنها تعمل على تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.