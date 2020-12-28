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فن

بعد الرباعية.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على نسر الأهلي أمام الإتحاد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:57 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علق بها على أداء لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد فوزهم برباعية على الاتحاد السكندري.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر: «‏أتحدى إن يبقى فيه أغلبية في اختيار نسر الأهلي»، في إشارة منه إلى صعوبة اختيار لاعب واحد ليكون نسر المباراة بعد الأداء الجماعي الرائع للاعبي الأهلي. 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق الإتحاد السكندري، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الثالثة للدوري الممتاز المصري لعام 2020-2021، وأحرز أهداف الأهلي الأربعة: (كهربا، حسين الشحات، محمد شريف، اكرم توفيق). 

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 4 فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري.
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