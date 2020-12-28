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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: الجمهور يشيد بلاعب الأهلي عبر تويتر.. الشيف بوراك التركي بصحبة كريستيانو رونالدو من دبي.. هاني شاكر يحمس جمهوره لأغنيته الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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