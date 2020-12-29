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سيارات

قصة سيارة مصطفي قمر الـ أودي في كليب حبيب حياتي.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
قصة سيارة مصطفي
قصة سيارة مصطفي قمر الـ "أودي" في كليب حبيب حياتي | شاهد
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ماجده المهدي
بمزيكا مختلفة، نجح الفنان مصطفى قمر في كسب حب شباب الألفية الثالثة بشكل كبير، حيث كانت كليبات أغنياته المصورة تختلف عن فناني جيله تماما، لأنها كانت تعتمد على عنصر المفاجأة دائما واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث إنك لا تتوقع ما يحدث في كل مشهد من مشاهد الفيديو كليب.


وجاء الفيديو كليب المصور لأغنية "حبيب حياتي" على نفس النهج المثير للدهشة، حيث كانت تتحول معه جميع الأشياء بطريقة مبهرة بداية من اليخت الفخم صاحب اللون الأبيض الناصع، ليتحول إلى دراجة نارية ثم ينتقل مرة أخرى إلى اليخت ليأخذنا إلى رحلة جديدة مع السيارة AUDI TT  كوبيه كابورليه موديل عام 2001.


كانت السيارة AUADI TT قد زودت بمحرك سعة 1800 سي سي، واحتوت على نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء والثاني أوتوماتيكي، وتميزت بأنها سيارة متكاملة الجر.


أما عن الهيكل الخارجي للسيارة، فقد تميز بشكله الكلاسيكي الأنيق، فقد احتوت على مصابيح أمامية انسيابية الشكل تتوسطها شبكة أمامية عريضة مستطيلة الشكل ذات مقاطع عرضية سوداء اللون، يتخللها شعار شركة AUDI العريق والذي تأسس في عام 1909، وكانت من الطراز كابورليه ذات مفهوم ثنائي الأبواب بمقعدين فقط.


جدير بالذكر أن أغنية "حبيب حياتي" للفنان مصطفى قمر من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الفنان حميد الشاعري، وتم إصدار هذه الاغنية ضمن ألبوم "حياتي" في العام 2001. 
قصة سيارة مصطفي قمر الـ أودي في كليب حبيب حياتي.. شاهد
قصة سيارة مصطفي قمر الـ أودي في كليب حبيب حياتي.. شاهد
قصة سيارة مصطفي قمر الـ أودي في كليب حبيب حياتي.. شاهد
قصة سيارة مصطفي قمر الـ أودي في كليب حبيب حياتي.. شاهد
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