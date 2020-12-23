سيارات طارد بها هشام عباس حبيبته.. تعرف على القصة | شاهد

"قول عليا مجنون" كلمات تغنى بها الفنان هشام عباس والذي تميز كعادته بخفة دمه التي كانت سببًا رئيسيًا في نجاح كليبات أغانيه المصورة، التي أضفى عليها روح المرح وبالتالي احبها المصريون لعشقهم لروح الفكاهة في كل شيء.





جاء الفيديو كليب المصور لأغنية " قول عليا مجنون" طريفًا إلى حد يشبه كلمات أغنيته حيث احتوى على مطاردات كوميدية من هشام عباس لحبيبته بواسطة سيارة جذبت أنظار مشاهدي الفيديو كليب، لرونقها وشكلها الكلاسيكي والتي نافست بشدة هشام عباس بطولة هذا الفيديو.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات العريقة ألفا روميو، والتي تم تدشينها في عام 1910 لتكون في بداية الأمر مقتصرة على صناعة سيارات السباق، إلى أن جاء رجل الأعمال الإيطالي نيكولا روميو في العام 1915، وسيطر على هذه الشركة وحول إنتاجها إلى سيارات حربية لدعم الجيش الإيطالي، ثم استحوذت حكومة موسوليني على هذه الشركة بعد إفلاسها وتحويل مسار صناعتها إلى السيارات الفارهة والتي استمرت في تطور حتى يومنا هذا.





ظهرت السيارة ألفا روميو في الفيديو كليب من طراز يدعى "GT " موديل عام 2004 لتستمد قوتها من محرك بنزين " V6 " يستطيع أن يولد قوة قدرها 405 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





احتوى الفيديو كليب الخاص بأغنية قول عليا مجنون على سيارة أخرى تعد أيقونة الصانع الألماني الشهير فولكس فاجن من طراز " فولكس بيتلز" ، والتي بدأ إنتاجها في العام 1938 وحصلت حينها على شهرة واسعة في عالم السيارات العالمي ولا تزال تنافس بشدة في سوق السيارات المستعملة حتى يومنا هذا.



