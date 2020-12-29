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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:16 ص
ارسنال
ارسنال
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عبدالله هشام
تقام اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون - ارسنال .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 1

بيرنلى - شيفيلد يونايتد .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 5  

ساوثهامبتون - وست هام يونايتد ..  الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 4      

وست بروميتش ألبيون - ليدز يونايتد .. الثامنة مساء . .قناة beIN Sports HD 6   

مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون ..  العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

إشبيلية - فياريال .. السادسة مساء .. قناة beIN Sports HD 3

برشلونة - إيبار .. السابعة والربع مساء ..  قناة beIN Sports HD 3

قادش - بلد الوليد .. العاشرة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 3    

ليفانتى - ريال بيتيس .. العاشرة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 4

الدوري المصري

أسوان - الإسماعيلى .. الثانية والنصف ظهرا .. قناة أون تايم سبورت
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