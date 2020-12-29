مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي
برايتون - ارسنال .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 1
بيرنلى - شيفيلد يونايتد .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 5
ساوثهامبتون - وست هام يونايتد .. الثامنة مساء .. قناة beIN Sports HD 4
وست بروميتش ألبيون - ليدز يونايتد .. الثامنة مساء . .قناة beIN Sports HD 6
مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون .. العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
إشبيلية - فياريال .. السادسة مساء .. قناة beIN Sports HD 3
برشلونة - إيبار .. السابعة والربع مساء .. قناة beIN Sports HD 3
قادش - بلد الوليد .. العاشرة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 3
ليفانتى - ريال بيتيس .. العاشرة والنصف مساء .. قناة beIN Sports HD 4
الدوري المصري
أسوان - الإسماعيلى .. الثانية والنصف ظهرا .. قناة أون تايم سبورت