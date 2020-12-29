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صرح جديد.. محمد جاد: الرئيس السيسي أعرب عن ثقته في الخبرة الروسية لإنشاء محطة الضبعة.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أليكسي ليخاتشوف مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، أمس الإثنين.

وأوضح محمد جاد، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الرئيس أكد أن مصر تتطلع إلى محطة الضبعة كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، والتي يعتز بها الشعب المصري كرمز للصداقة المصرية الروسية، ومعربًا عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي سوف تنعكس بكل تأكيد في إنشاء المحطة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسيد جريجوري سوسنين نائب مدير "روس أتوم"، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
 

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