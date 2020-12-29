محافظ كفر الشيخ: لأول مرة يتم تدريس مادة الاستزراع السمكي

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن تجربة تدريس مادة الاستزراع السمكي، مؤكدا أنها تجربة تحدث لأول مرة في المحافظة.









وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظة بها مزارع سمكية متعددة أشهرها مزرعة غليون، لافتا إلى أن لدينا ضخا من المزارع السمكية وتحتاج لخبرات في التعامل معها.









وتابع محافظ كفر الشيخ، أننا نهدف تطوير الاستزراع السمكي وتم افتتاح فصول بعدد 23 فصلا للاستزراع السمكي، لافتا إلى أن جامعة كفر الشيخ بها كلية للثروة السمكية إلى جانب المدارس الزراعية.









وأكد نور الدين، أننا نهدف إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل، مشيرا إلى أننا نستهدف مدرسة خاصة للتعليم الفني متخصصة في هذه الأمور.









وفي السياق نفسه أشار المحافظ، إلى ان التعليم الفني أصبح يمثل قوة كبيرة لسوق العمل، لافتا إلى أنه لدينا 42 مصنعا للعلف السمكي ويعد جزءا تدريبيا للطلاب.









كما شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أطفال 5 قرى في افتتاح 5 مدارس بها، كما شاركهم المحافظ في زراعة الأشجار، وتضم الـ 5 مدارس 75 فصلًا بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه.



