سلوى عثمان تكشف عملها في مسلسل البرنس.. فيديو

قالت الفنانة سلوى عثمان ، إن جميع الأعمال التي قمت بها كنت مُقتنعة بها وغالية إلي قلبي ومن هذه الأعمال فيلم "ملف في الآداب" وهذا أول عمل أقوم به في السينما وكان معي عمالقة من الفنانين فيه. أقوم





وأضافت سلوي عثمان خلال لقائها في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أنني قمت ببداية جديدة في مسيرتي المهنية منذ بدء عمل "سجن النساء" وعمل " أفراح القبة" ودوري في سجن النساء كنت أول مرة أقوم به هو "سجانة" وظهرت به من غير مكياج.





وأوضحت سلوى عثمان ، أن لم أحب عملي في العطار والـ7 بنات ولم أشعر أن الدور كان له قيمة، خصوصا أن المسلسل كان مازال يكتب وشعرت أنني كنت مخطئة في الموافقة عليه. والـ7لهمازالأننيمخطئة





وتابعت سلوى عثمان، أن مخرج ومؤلف مسلسل البرنس هو شخص واحد وكان يشعر بقيمة الكلام المكتوب في الأدوار وهذا ما ساعد علي أن يخرج المشهد وكأنه حقيقي مؤكدًا علي ان الممثل هو أداة للتوصيل الي الجمهور .



