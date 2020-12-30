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رياضة

أحمد الجارحي: شخصية الأهلي وراء الفوز بلقب «المرتبط»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي عن سعادته بما حققه الفريق من إنجاز كبير بالفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب فريق الاتحاد السكندري، وأكد أن البطولة كانت هدفًا رئيسيًّا للجهاز الفني في بداية الموسم الجاري.

وقال إن شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تحقيق البطولة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت صعوبات بالغة بعد غياب العديد من العناصر المهمة بسبب الإصابات وفيروس كورونا، وهو ما ألقى بالمزيد من الأعباء على بقية اللاعبين في القائمة.

وأشار إلى أن معدن لاعبي الأهلي دائمًا ما يظهر في الشدائد، وهو ما كان حاضرًا بقوة في مباراتي الذهاب والإياب.

وألمح الجارحي إلى أن فريق 16 سنة وجهازه الفني كان له دور كبير في الفوز باللقب، موجهًا لهم التحية على مساهمتهم المؤثرة في البطولة.

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