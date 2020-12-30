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رشوان توفيق يكشف عن سبب قلة أدواره فى السينما

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
الفنان القدير رشوان
الفنان القدير رشوان توفيق
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هاجر إبراهيم
كشف الفنان القدير رشوان توفيق، سبب بعده عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة خاصة أدواره  ومشاركتهم في السينما، قائلا: " مشتغلتش سينما كتير لأنى مش اجتماعي، و كل شخص يقوم بأخذ قدرته التى يعطيها الله له".
وأضاف "رشوان" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أقام حوالى 300 عمل فنى منذ بداية مسيرته، موضحا أنه يرى أن الإخلاص فى العمل هو العبادة، حيث أنه لم يكن يهمل فى عمله أبدا.

وفى سياق أخر، قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه يؤمن بوجود الأرواح، قائلا: "أنا شايف إن الأرواح بيسمعونا، أنا قولت زمان أن عبد الحليم تلميذ مدرسة الموجى، والموجى معندوش حضور ولكن عبد الحليم عنده حضور وضحكة، وكنت بصلى وبعد ما خلصت غفلت شوية ولقيت عبد الحليم قالى لا يا أستاذ توفيق لا، ومن بعدها بطلت أقولها، فالأرواح بتسمعنا وده بفضل القرآن الكريم، وأنا من سنة 60 بقرا جزء من القرآن الكريم يوميا".

تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن زوجته الراحلة، قائلا إنها كافحت معه في بناء حياتهما، مؤكدا: " رحلت بجسدها لكنها دائما معه، وطول ما أنا ماشي في البيت بدعيلها بالرحمة".

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