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الإقليمى للطاقة: خطة لإنشاء عدد من محطات تحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:04 م
محطات تحلية مياه
محطات تحلية مياه بحر
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شيرين عادل
قال المهندس حسن أمين ، عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمى للطاقة ، إن الطاقة هي القاطرة والمحرك الرئيسى للتنمية، لافتأ إلى أن البنية التحتية التى تمتلكها مصر فى الوقت الحالى من الطاقة أتاحت لها تدشين مشروعات الإسكان، والزراعة وغيرها من المشروعات .

وأضاف " أمين " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه كان لديها عجز فى انتاج الطاقة الكهربائية ولكن الدولة استطاعت بجدارة أن تحول هذا الأمر لوجود فائض فى هذا المجال وهو ما يتيح لمصر أن تكون مركز اقليمى لتصدير الطاقة والربط الكهربائي مع دول الجوار سواء فى افريقيا ، الشرق المتوسط .

وأشار إلى أن مشروعات مصر للطاقة الشمسية متعددة خاصة أنها طاقة نظيفة ومستديمة باعتمادها على مصادر طبيعية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد خطة من خلال وزارة الاسكان لانشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر ومضاعفة القدرات من خلال إضافة الطاقة الشمسية كمورد للطاقة لهذه المحطات.
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