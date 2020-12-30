الإقليمى للطاقة: خطة لإنشاء عدد من محطات تحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية





وأضاف " أمين " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه كان لديها عجز فى انتاج الطاقة الكهربائية ولكن الدولة استطاعت بجدارة أن تحول هذا الأمر لوجود فائض فى هذا المجال وهو ما يتيح لمصر أن تكون مركز اقليمى لتصدير الطاقة والربط الكهربائي مع دول الجوار سواء فى افريقيا ، الشرق المتوسط .





وأشار إلى أن مشروعات مصر للطاقة الشمسية متعددة خاصة أنها طاقة نظيفة ومستديمة باعتمادها على مصادر طبيعية.





ولفت إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد خطة من خلال وزارة الاسكان لانشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر ومضاعفة القدرات من خلال إضافة الطاقة الشمسية كمورد للطاقة لهذه المحطات.