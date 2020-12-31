بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021

MEGANE والتي تعد أحدث الإصدارات المقدمة من هذه العائلة، التي أثبتت تألقها في فئة السيارات السيدان، نظرا لتميزها بعدة تجهيزات مختلفة بين الفئات المطروحة. قدمت العلامة الفرنسية الشهيرة رينو أيقونتها الشهيرةوالتي تعد أحدث الإصدارات المقدمة من هذه العائلة، التي أثبتت تألقها في فئة السيارات السيدان، نظرا لتميزها بعدة تجهيزات مختلفة بين الفئات المطروحة.





وتعتمد RENAULT MEGANE موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها عن طريق إصدارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يولد طاقة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة من طراز CTV أوتوماتيكي الأداء.





يأتي المحرك الثاني بسعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني، يمكنه أن ينتج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، ويرسل أمر السرعات ناقل حركة أوتوماتيكي سباعي النقلات EDC.





وزودت RENAULT MEGANE موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام صعود HILL START ASSIST المساعد على خوض المنحدرات والشواهق، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة RENAULT MEGANE موديل 2021

- الفئة الأولى أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 279 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل E2+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 329 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E3+ 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 389 جنيه.