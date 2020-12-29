سيارة الشباب .. سعر كيا سيراتو كوبيه في سوق المستعمل

تعتبر السيارة كيا سيراتو في نسختها الكوبيه واحدة من أهم إصدارات الشركة الكورية الجنوبية التي انفردت بهذا المفهوم من خلالها، والتي استطاعت أن تجمع بين الاطلالة الشبابية والأداء الرياضي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها انسيابية التصميم واللمسات الساحرة التي عبرت عن هذه الحالة بنجاح.





تعتمد الأيقونة الشبابية كيا سيراتو كوبية على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وهناك نسخة أخرى من المحركات بسعة 2000 سي سي ولكن ليست بإنتشار الألف وستمائة سي سي، والذي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 146 حصان.





وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة من تحقيق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 11 ثانية فقط، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.5 لتر وذلك عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كم.





حصلت كيا سيراتو كوبيه على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام مانع السرقة، بالاضافة إلى مرايا جانبية كهربائية تمكن قائدها من إتمام عملية اصطفاف السيارة بنجاح.





تألقت السيارة بتصميم مميز للغاية معتمد على الانسيابية الحركية، فزودت بشبكات أمامية أسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي، ومفهوم ازدواجي الأبواب، ومرايات كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و عجلات رياضية يتوسطها جنط معدني باللون الفضي والأسود، وفتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزا، بالإضافة إلى مقود حركة مزود بحزمة من أنظمة التحكم والريادة.



