أهمها كيا ريو ورينو سانديرو.. أفضل 7 سيارات هاتشباك في 2020 .. صور









اقرأ أيضا







وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد أفضل سيارات هاتشباك لهذا العام.



1- كيا ريو











من أفضل وأشهر سيارات الهاتشبالك في السوق المصرية، وتتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي، قدرته 123 حصانا، وعزم اقصي للدوران 151 نيوتن متر ، ومدعمة بناقل حركة سداسي السرعات ، كما تعمل السيارة بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 2 حتى 100 كم في الساعة خلال 10.7 ثانية و تستهلك 7.2 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي بطول 1460 مم وعرض 1725 مم و ارتفاع 1460 مم و بشنطة خلفية 387 لتر .





2 -هيونداي i10











هي سيارة الشباب بلا منازع وتستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات 1200 سي سي قوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/مترمتصل بناقل حركة اوتوماتيك 4 سرعات جر امامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



3-فيات 500











تعتبر أشيك سيارة صغيرة هاتشباك في السوق ، هي ذات محرك بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، وتأتي بناقل حركة مكون من 5 سرعات.



4-زوتي











استطاعت زوتي أن تحافظ على صدارتها سواء في السعر أو المبيعات كونها سيارة صينية صغيرة وسط مجموعة من الموديلات

تحتوي السيارة على محرك 1000 سي سي ، القوة الحصانية 75 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة،أقصى سرعة للسيارة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة ، ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

اقرأ أيضا



5-رينو سانديرو











من أفضل سيارات الهاتشباك في الفترة الأخيرة واستطاعت جذب فئة كبيرة من الشباب تتميز Renault sandero قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 أحصنة، وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون 5 سرعات.



6-سوزوكي ألتو











تحتوي السيارة على محرك 3 سلندر سعة 8000 سي سي بقوة 47 حصان ، وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الامامية وذلك فيما يمكن للسيارة الوصول إلى 100 كلم في الساعة .



7-أوبل كورسا











ستظل اوبل كورسا هو خيار الشباب فهي من أفضل السيارات الهاتشباك منذ أصدارها تتمتع السيارة بمحرك تيربو قوة 75 حصان ، وهو بسعة 1.2 لتر مؤلف من 3 اسطوانات، وتتوفر السيارة بنظام Multimedia Navi Pro وأيضًا خدمة Opel Connect للاتصال ، وكذلك فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية ، واكتشاف المشاة ، ومساعدة الحفاظ على الممرات ، والتعرف على إشارة المرور ، والتحكم الذكي في السرعة.

