أفضل سيارات الهاتشباك في عام 2020 ..صور

تعد سيارات الهاتشباك من أكثر الموديلات التي يفضلها الشباب من الرجال والنساء، والسبب هو حجمها الصغير وسعرها أيضا وتتميز سيارات الهاتشبك بفئات وألوان وأشكال كثيرة، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أفضل سيارات هاتشباك في 2020 .





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فيات 500 2020









تعتمد فيات 500 على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 101 حصان، بسعة 1400 سي سي، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 10.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.









هيونداي i10 هاتشباك موديل 2020









تأتي السيارة هيونداي hyundai i10 بمحرك رباعى الأسطوانات 1200 سي سي قوة 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات جر امامى و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





جاءت هيونداي hyundai i10 بالعديد من المواصفات وعوامل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق abs، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى مما يعزز من ثباتها على الطرقات





كيا ريو 2020

تعمل السيارة كيا ريو kia rio بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 2 حتى 100 كم في الساعة خلال 10.7 ثانية و تستهلك 7.2 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي كيا ريو kia rio بطول 1460 مم وعرض 1725 مم و ارتفاع 1460 مم و بشنطة خلفية 387 لتر .





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تحتوي السيارة على محرك 3 سلندر سعة 8000 سي سي بقوة 47 حصان ، وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الامامية وذلك فيما يمكن للسيارة الوصول إلى 100 كلم في الساعة .





كما تتوفر في السيارة نظام ايرباج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق Abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، وايموبليزر وقفل أمان خلفي وإنذار لربط حزام الأمان وزجاج كهربائي وتكييف هواء.