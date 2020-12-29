كيا تروج لسياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة.. صور

KIA، عملاق صناعة IK4 وEV3 وKIA EV2 وEV6 وKIA EV5، وهي أسماء رمزية وستأتي بشعار كيا الجديد الذي سيتلاءم مع العصر التقني قامت شركةعملاق صناعة السيارات الكورية مسبقا، بتسجيل أسماء علاماتها التجارية الجديدة وهماوهي أسماء رمزية وستأتي بشعار كيا الجديد الذي سيتلاءم مع العصر التقني والكهربائي الجديد والمتطور.





وأكدت KIA أن أولى سياراتها الكهربائية ستحمل الاسم الرمزي، وغالبية سيارات كيا الكهربائية الجديدة من سيارات الاس يو في والكروس أوفر، بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات هذه السوق لأن الطلب عليها أصبح كثيرا مؤخرا، كما ستكون هناك سيدان كهربائية وهاتشباك كهربائية أيضًا.





وسيتم طرح سيارات KIA الكهربائية الجديدة على منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية فقط، ويُقال إن أول سيارة كهربائية ستحصل على تصميم مستوحى من سيارة Imagine الاختبارية بمدى كهربائي يصل إلى قطع 500 كيلو متر بالشحنه الواحدة.











وقدمت شركة KIA لصناعة السيارات الكورية طلبًا لأخذ حقوق ملكية شعارها الجديد، فى ديسمبر 2019 الماضى، كما أن هناك شائعة تفيد بأن الشركة قد تستخدم هذه الشارة الجديدة للطرازات الهجينة والكهربائية.









أما بالنسبة لسيارة Imagine ، فقد تم عرضها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات لعام 2019 كسيارة اختبارية لكروس أوفر كهربائية، وتتميز بتصميم خارجي مستوحى من الكوبيه، وغطت الشركة الهيكل بستة طبقات من الطلاء الفضي من الكروم.











وبالنسبة للتصميم الداخلي، كان هناك مجموعة من 21 شاشة على لوحة القيادة.









KIA

وستحصل سيارةالجديدة على شاحن بقوة 350 كيلووات، ليتم شحن البطارية من 20 إلى 80 بالمائة في حوالي 20 دقيقة، كما تُخطط الشركة لإضافة 1,500 محطة شحن في كوريا الجنوبية بحلول 2030، إلى جانب أكثر من 2,400 في أوروبا، وحوالي 500 في أمريكا الشمالية، لاستيعاب هذه السيارات الكهربائية.