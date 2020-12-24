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سيارات

مواصفات وأسعار كيا سيتلوس 2021 في السعودية ..صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:13 م
كيا سيلتوس 2021
كيا سيلتوس 2021
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أماني نوار


تعد كيا سيتلوس موديل 2021 اس يو في هي من أفخم السيارات المدمجة ، التي اقتحمت بها كيا هذا القطاع بكل ثقة للتنافس مع منافسين أقويا مثل هيونداي ، وسوبارو ، ومازدا .

وتتمتع السيارة بتصميم عصري شبابي ، بالإضافة إلى مقصورة واسعة عالية الجودة ، كما حصلت السيارة على شبك انيق ، ومصابيح نهارية ، بالإضافة إلى المرايا الجانبية الكهربائية ، والتي تتميز بخاصية الطي الآلي مع الإشارات .

اما من الداخل ، فتتمتع السيارة بمقصورة واسعة مع مقاعد قماشية ، و حصلت السيارة على شاشة اجهزة قياس مقاس 7 بوصة ، مخارج يو اس بي ، ومكيف أوتوماتيكي مع مكيف خلفي ، مع وجود شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ، وشاشة لمسيه Carplay 8.

وتستمد السيارة قوتها بمحرك أربعة اسطوانات ، سعة 1.6 لتر دفع أمامي يولد قوة يلود 123 حصان ، 151 نيوتن ، وتتصل بانقا حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات ، وتتوفرالسيارة في المملكة العربية السعودية بالأسعار التالية


     كيا سيلتوس LX FWD B1 بسعر 73,943
     كيا سيتلوس LX FWD B1 مع اكسسوارات بسعر 75,955
     كيا سيتلوس LX FWD B2 بلس بسعر 81,705
     كيا سيتلوس EX FWD TWO TONE بسعر 91,365
    كيا  سيتلوس EX FWD TWO TONE بلس بسعر 92,515
     كيا سيتلوس EX FWD L1 بسعر 94,700
    كيا سيتلوس EX FWD L1 بلس بسعر 95,850

كيا سيلتوس موديل 2021 قريبًا في السوق المصري - منافسة كريتا المباشرة ! - ايجي كار

جريدة البلاد | كيا سيلتوس 2021.. سيارة الناشئة


مواصفات واسعار كيا سيلتوس 2021 سيارة الدفع الرباعي المميزة

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