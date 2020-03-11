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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن الوكيل الرسمى لشركة كيا موتوز في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن التدشين الرسمي لسيارة كيا سيلتوس في الأسواق، بعد أن تم عرضها للمرة الأولى في معرض جدة الدولي للسيارات.

 وتضم كيا سيلتوس الجديدة مزايا وعناصر سلامة وتقنيات في غاية التطور على المستوى العالمي بالنسبة لفئة سيارات الدفع الرباعي SUV المتعددة الاستخدامات والمدمجة ، وتفاصيل تصميم مميزة لغطاءالمحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة، إضافة إلى الشبك الأمامي الواسع ، بالإضافة إلى الاكصدام الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل.

كما تم تزويد كيا سيلتوس الجديدة بمصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات تجعل سيارة كيا سيلتوس واضحة تمامًا أينما كانت، فقد تم تزويد السيارة أيضًا بمصابيح LED خاصة بذلك ، كما تتمتع بجنوط سبائك الألومنيوم المنحوتة بدقة مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة.

وتتميز سيارة كيا سيلتوس الجديدة بوجود شاشة معلومات تعمل بتقنية عالية ذات تصميم متناسق، وبيئة مقصورة مريحة للسائق، ومساحات داخلية رحبة للركاب، ونظام شاشة العرض في الزجاج الأمامي بحجم 8.0 بوصة والتي تعرض بشكل مدهش معلومات القيادة ذات الصلة.

تتوفر كيا سيلتوس بمحرك يعمل بنظام الحقن متعدد النقاط (MPI) مكون من 4 اسطوانات بسعة 1.6 لتر مربوطا بناقل حركة آلي بست سرعات، مولدا قوة 123 حصان و 151 نيوتن متر من عزم الدوران و بنظام حقن متعدد النقاط  يوفر طاقة استهلاك للوقود تصل إلى 16.3 كلم في اللتر الواحد و تستخدم نوعية الوقود 91.

ويبدأ سعر كيا سيلتوس من 65,500 ريال سعودي حتى الطراز عالي التجهيزات 88,300 ريال سعودي (و بضمان يصل الى 5 سنوات / 100,000 كلم أيهما يأتي أولا .

 

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور
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