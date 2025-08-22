مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه رسميا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد قائده البرتغالي روبين دياز، حتى صيف 2029.



وحقق قلب الدفاع - البالغ من العمر 28 عامًا - 10 ألقاب، منها ثلاثية تاريخية في عام 2023، منذ انضمامه إليه قادمًا من بنفيكا في عام 2020.

واختير اللاعب البرتغالي الدولي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021، وجائزة رابطة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في الموسم، وكان عنصرًا أساسيًا في الإنجاز التاريخي لمانشستر سيتي، إذ أصبح أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري عام 2024.

وقال دياز - الذي شارك في 223 مباراة مع مانشستر سيتي – في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "أنا فخور جدًا بتمثيل هذا النادي العظيم، مانشستر سيتي هو المكان الذي أطمح أن أكون فيه، في قمة اللعبة، أتنافس على الألقاب، يتوافق طموح النادي تمامًا مع طموحاتي، وكلاعب كرة قدم، لا يوجد ما هو أفضل من ذلك".

وتابع: "مهمتي الآن هي أن أكون في أفضل حالاتي طوال مدة هذا العقد، لأتمكن من المساهمة في مساعدتنا على المنافسة على المزيد من الألقاب".

فيما أشاد هوجو فيانا، المدير الرياضي بالنادي، بالمدافع دياز على عمله الجاد واحترافيته.

واختتم فيانا: "إنه قائد في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، إنه أحد قادتنا، واللاعبون يصغون إليه، وبيب جوارديولا والجهاز الفني يحبون العمل معه. إنه المحترف المثالي، في كل مرة يرتدي فيها روبن قميص مانشستر سيتي، يُقدم كل ما لديه من أجل هذا الشعار".