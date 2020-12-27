بسبب إضراب العمال .. كيا ترفع الرواتب 30 %

وافقت كيا مبدئيا على منح عمالها، راتب شهر ونصف مكافاة، على أساس الجدارة، وهو مايعادل 1 دولار لكل عامل، كبدل عن "كوفيد 19" على هيئة شهادات، هدايا لكل الاشخاص، وذلك بدلا من تجميد الرواتب لهذا العام .
ولم يتوقف الامر على ذلك، بل وافقت الشركة أيضا على نظام تغيير نوبات العمل، وإضافة 25 دقيقة إضافية بعد انتهاء الدوام، والذي تبلغ مدته 8 ساعات لكل عامل ، وهذا القرار هو الأول في تاريخ شركة كيا.
وتعتبر هذه المرة الاولى لعمال كيا التي وافقوا فيها على تجميد أجورهم منذ عام 2009 ، ووافقت كيا على هذا المطلب بعد أن قام عمال الشركة بإضراب جزئي في جميع المصانع المحلية للشركة وصلت إلى 14 يوما خلال شهر نوفمبر وبسبب هذا الأضراب ترتب عليه خسارة إنتاجية بلغت 47 ألف سيارة .
ومن المعروف ان اتحاد العمال قد طالب كيا برفع الراتب الأساسي إلى 30 % لكل شخص ،وذلك من أرباحها التشغيلية السنوية كأجر مستند إلى الاداء بالإضافة إلى تمديد سن التقاعد إلى 65 بدل 60 .
يذكر أن مبيعات كيا موتورز تراجعت بنسبة 6.1 % إلى 2.39 مليون سيارة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 والسبب هو ضعف الطلب على المنتجات بسبب انتشار فيروس كورونا او كوفيد 19 هذا العام .
ولم يتوقف الامر على ذلك، بل وافقت الشركة أيضا على نظام تغيير نوبات العمل، وإضافة 25 دقيقة إضافية بعد انتهاء الدوام، والذي تبلغ مدته 8 ساعات لكل عامل ، وهذا القرار هو الأول في تاريخ شركة كيا.
وتعتبر هذه المرة الاولى لعمال كيا التي وافقوا فيها على تجميد أجورهم منذ عام 2009 ، ووافقت كيا على هذا المطلب بعد أن قام عمال الشركة بإضراب جزئي في جميع المصانع المحلية للشركة وصلت إلى 14 يوما خلال شهر نوفمبر وبسبب هذا الأضراب ترتب عليه خسارة إنتاجية بلغت 47 ألف سيارة .
ومن المعروف ان اتحاد العمال قد طالب كيا برفع الراتب الأساسي إلى 30 % لكل شخص ،وذلك من أرباحها التشغيلية السنوية كأجر مستند إلى الاداء بالإضافة إلى تمديد سن التقاعد إلى 65 بدل 60 .
يذكر أن مبيعات كيا موتورز تراجعت بنسبة 6.1 % إلى 2.39 مليون سيارة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 والسبب هو ضعف الطلب على المنتجات بسبب انتشار فيروس كورونا او كوفيد 19 هذا العام .