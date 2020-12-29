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سيارات

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
تبدأ من 309 ألف..
تبدأ من 309 ألف.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو 2021
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صبري طلبه
واصلت شركة كيا الكورية الجنوبية تألقها عبر العديد من الاصدارات المختلفة ولعل من أبرزها الأيقونة الشهيرة KIA GRAND CERATO باطلالة 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان. 

تمتعت KIA GRAND CERATO 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، مدعوم بناقل أوتوماتيكي سداسي السرعات.

وبهذه الإمكانيات فيمكن لـ KIA GRAND CERATO 2021 أن تحقق قوة تسارع من نقطة البداية 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في فترة زمنية مدتها 12 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر عندما تقطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.

حصلت السيارة على حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية والتي شملت، عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة مزودة بجنوط معدنية ذات تصميم خماسي الاضلاع، ومرايات جانبية كهربائية متصلة بشرائح ضوئية، ومصابيح LED أمامية وخلفية.

بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، كما حصلت على مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا، ومقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية.


و يأتي السعر الرسمي السيارة KIA GRAND CERATO  موديل 2021 بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  / LX 2021محرك 1600 سي سي بسعر 309,900  ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  / EX 2021محرك 1600  سي سي بسعر  339,900  ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021  /TOP LINE محرك 1600  سي سي بسعر 379,900 ألف جنيه.
تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور
تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور
تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور
تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور
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