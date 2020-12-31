أخبار التوك شو| إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات.. محمود مسلم يروي تفاصيل خلافه مع مرتضى منصور.. تعرف على طرح لقاح أوكسفورد في الأسواق

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والتصريحات نعرض لكم أبرزها:









قالت جنا عطايا، خبيرة أبراج، إن ظروف أصحاب برج الدلو ستتحسن في 2021.





قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إنه يمكن تطبيق الإغلاق التام في حالة الوصول إلى ذروة الإصابات والوفيات، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وغسل الأيدي للوقاية من كورونا، إضافة الي غلق المدارس والجامعات.









قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن هذه اللحظة علينا أن ندرك أننا فى موقف صعب بسبب تزايد اعداد الإصابات من الموجة الثانية لفيروس كورونا، ونحتاج إلى أن نحذر، خصوصا القاطنين فى القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية، وهذا يتناسب مع حجم القاهرة والجيزة من حيث العدد، والفيروس ينتشر فى المدن أكثر بسبب طبيعتها وطبيعة الزحام.









قال الكاتب والإعلامي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات عبارة عن دائرة محلية يتم التصويت فيها لأسباب محلية، وبعض المشاهير يكونون معروفين على مستوى القطر ولكنهم غير معروفين محليًا؛ لعدم تقديم خدمات لأبناء الدائرة، وهذا سبب سقوط أسماء كبيرة في الانتخابات على مدى التاريخ.









قال بليغ المخلفي المتحدث بسم السفارة اليمنية، إن ما حدث فى عدن اليوم هو تفجير إرهابي مؤلم قامت به ميليشيات الحوثي وكان المستهدف منه الحكومة اليمنية بكافة أعضائها حيث كان هناك ترتيب متعمد لاستهدافهم عند وصولها إلى عدن .













عرضت قناة العربية فيديو يؤكد موافقة بريطانيا على اللقاح الذي طورته مؤكدة أن لقاح اوكسفورد تم تطويره في جامعة اوكسفورد بدعم من الشركة البريطانية والسويدية.









قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن دولة قطر تعتبر بمثابة الثقب في الجدار العربي.









قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إن كل مواطن يريد تقديم اقرارات الضريبة العقارية ليس بهدف دفع الضريبة العقارية، لكن الغرض تقديم بيانات صحيحة عن العقارات داخل مصر.