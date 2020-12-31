سكاي سبورتس: محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج 2020

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية العالمية، باحتلال النجم المصري الدولي محمد صلاح، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" فى عام 2020.

ويتصدر الفرعون المصري محمد صلاح القائمة بـ23 هدفًا، من ضمنها 13 هدفًا في النسخة الحالية من البطولة الجارية التى يتصدر صلاح قائمة هدافيها حتى الآن.





وأكدت الشبكة العالمية، أن تلك هي المرة الثانية التي يتصدر فيها صلاح قائمة الهدافين في البريميرليج في عام، بعد تسجيله 28 هدفًا في عام 2018.





واقتنص فريق نيوكاسل يونايتد نقطة من ضيفه ليفربول في مباراة الجولة 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

ليفربول رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي لعب مباراة أقل، لو فاز بها سيتساوى مع المتصدر بنفس رصيد النقاط.

وزادت فرص إيفرتون ومانشستر سيتي وأستون فيلا في الاقتراب من الصدارة بفارق نقطة واحدة عند الفوز بالمباريات المؤجلة والتساوي مع ليفربول في نفس عدد المباريات.





قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عام 2020

محمد صلاح ، ليفربول، 23 هدفًا.



برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 16 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 16 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 16 هدفًا.



