سكاي سبورتس: محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج 2020

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية العالمية، باحتلال النجم المصري الدولي محمد صلاح، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" فى عام 2020.

