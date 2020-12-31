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برلمان

الغلق والغرامة.. عقوبات الملاهي الليلية المخالفة لإجراءات كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:43 م
الملاهي الليلية
الملاهي الليلية
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سماح أنور

تطبق الجهات المعنية اليوم قرارات رئاسة الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الفنادق وعلي رأسها عدد من المنشآت السياحية لمنع التجمعات للاحتفال برأس السنة الميلادية وعدم إقامة أي فعاليات ترفيهية أو سياحية من شأنها إحداث تزايد في أعداد الإصابات وذلك بالتزامن مع إنتشار الموجة الثانية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

وتنبه الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حماية للعاملين والزبائن، وفى حال مخالفة تلك الإجراءات سيتم توقيع عقوبة الغلق على المنشأة لمدة 3 أيام، وفى حال تكرار المخالفة يتم الغلق التام.

 

علي جانب آخر، سمحت وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي، للمطاعم غدا، في ليلة رأس السنة، باستضافة حفلات العشاء بشكل عادي، دون أن يشمل برنامج المطعم في هذه الليلة أي حفلات غنائية.

 

وجاءت القرارات في منتهى الشدة والحزم بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية بالفترة الماضية وتضمنت إغلاق كافة الفنادق والملاهي الليلية والمطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بتطبيق طرق الوقاية وذلك بتغريمها 4 ألأف جنية مع الغلق مدة أسبوع، كما يصل الأمر إلي الإحالة إلي النيابة العامة والسجن أحيانا.

 

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عقوبة الغلق والتشميع، تشمل أى مقهى أو كافيه يثبت تقديمها للشيشة؛ إذ سيبدأ الغلق لمدة تصل لأسبوعين، بالإضافة لغرامة، ثم في حال تكرار الأمر ستغلظ العقوبة.

 

وفي هذا الصدد قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية، إن الملاهي الليلية والديسكوهات تكون تابعة للمطاعم السياحية وكانت تعمل على مدار الساعة ولكن تم تحديد مواعيد غلق لها في الساعة 2 صباحا و3 صباحا وذلك لمواجهة انتشار الفيروس والحد من التجمعات.

 

ويذكر أن هناك تكليفات واضحة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لكافة الوزراء والمحافظين والجهات المعنية بتكثيف الحملات والدوريات الأمنية لضبط المخالفين لقرارات الحكومة بمنع أي احتفالات اليوم برأس السنة، كما أكدت  على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

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