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فن

أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يحل الفنان أحمد سعد والفنانة بشرى مساء اليوم الخميس، ضيوفا على إدوارد ونانسي مجدى في حلقة مميزة من برنامج القاهرة اليوم، على شاشة قناة اليوم، باقة ألفا، احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وسيقدم الثنائي خلال الحلقة أكثر من دويتو غنائي، فيما سيتحدث سعد عن احدث أعماله الغنائية.

أما مفاجأة الحلقة ظهور خطيبة  أحمد سعد، علياء بسيوني معه لأول مرة، وستستمر السهرة على مدار ثلاث ساعات، من التاسعة والنصف مساء، حتى الثانية عشر والنصف صباحًا.

ويقدم البرنامج الإعلامي الكبير جمال عنايت خلال حلقات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، فيما يقدم إدوارد ونانسي مجدي حلقتي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والقاهرة اليوم إخراج عبدالرحمن زهران، فيما تتولى مها رضا الإشراف والتنسيق على الإعداد، ويشغل ميشيل مرجان منصب المشرف العام لمكتب القاهرة.
أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور
أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور
أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور
أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور
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