ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مع أطفاله.. عمرو السولية يحتفل بالعام الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:29 م
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ عمرو السولية لاعب النادي الأهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالعام الهجري الجديد 202‪0.


ونشر السولية مجموعة من الصور له من النادي الأهلي ومع أطفاله وعلق عليها قائلا "مع نهاية العام 202‪0الحمدلله على كل النعم اللى حصلت السنة دى ومع بداية السنة الجديدة ربنا يبعد عنا الوباء والبلاء ربنا يحفظ أولادنا وأهلنا يارب  كل عام وأنتم بخير2021". 


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. 


ويدخل النادي الأهلي فاقدا العديد من العناصر الأساسية له في الفريق، بعد تعرض بعضهم لإصابات والبعض الآخر أظهرت مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابيتها. 


يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجايي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آجاي: التتويج بدوري الأبطال سيكون أفضل لحظاتي مع الأهلي ..فيديو

نهائي القرن بين الأهلي والزمالك.. إصابة أجاي واستبداله بـ جيرالدو

مبروك للعيبة الرجالة.. أيمن اشرف يهنئ الأهلي بالنجمة التاسعة

البطولة الأغلي في حياتي...عمر السولية يحتفل ببطولة أفريقيا برفقة مؤمن زكريا

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري.. تعرف عليها

فسخ تعاقد الأهلى مع صالح جمعة بعد رحيل مرتضى منصور.. شوبير يحسم الجدل

ترشيحاتنا

بعد إغلاق المدارس .. تعرف على ترددات قنوات مدرستنا و روابط المنصات التعليمية

طبيب منتخب الشباب: ربيع ياسين المسئول عما حدث في تونس

قرارات جديدة بشأن الدراسة عن بعد وتأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية بـ الجامعات

انسى الأهلي.. أسطورة صن داونز يوجه رسالة لـ سيرينو بعد فشل انتقاله إلى القلعة الحمراء

السيسي: إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل

هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة يلزم إعادتها؟.. عالم أزهري يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات صاخبة بالعام الجديد 2021 في ووهان الصينية.. شاهد

بفستان فوق الركبة.. ياسمين صبرى تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

فستان قصير فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل برفقته